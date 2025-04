Caminhonete funerária com carga de cigarros ilegais é interceptada na BR-153

Share on Email

Durante operação de combate ao crime em ação conjunta, policiais civis visualizaram uma S10 do tipo funerária, com placas de Sapiranga. Em análise de risco, verificou-se que o veículo poderia estar transportando ilícitos. O veículo foi então novamente avistado por PRFs estacionado escondido em meio a caminhões em um posto de combustível às margens da rodovia.

No compartimento de carga e em cima dos bancos do veículo, havia quase 28 mil maços de cigarros de origem estrangeira e de importação e comercialização proibidos no Brasil.

Próximo à loja de conveniência do posto de combustível, o motorista de 20 anos e de Santa Cruz do Sul foi identificado. Ele foi preso juntamente com o veículo e carga, que foram apreendidos e encaminhados para a polícia judiciária em Bagé.