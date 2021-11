Caminhonete Mitsubishi, furtada, foi recuperada pela Brigada Militar

De acordo com os policiais militares, uma denúncia ao 190 dava conta de que havia uma caminhonete Mitsubishi Triton, abandonada em uma rua no bairro Vila Nova.

Diante das informações os PMs localizaram e recuperaram o veículo que será restituído ao proprietário.

Ao ser encontrada a caminhonete não apresentava danos e a chave estava no interior do veículo. Segundo relato do dono, a Mitsubishi estaria com um funcionário que é alegretense. Ele ressaltou que não sabia se o homem simplesmente resolveu retornar para casa sem a sua autorização, na camionete ou se algo mais grave teria ocorrido.

O registro de furto foi realizado em Santiago. A caminhonete será entregue ao proprietário.

A ocorrência foi na noite de domingo (7), em Alegrete. A Mitsubishi foi recolhida ao Depósito do Detran.