Campanha Alegrete + Limpo mostra o antes e o depois das limpezas

Na última sexta-feira, 21, a Prefeitura Municipal de Alegrete realizou ações de limpeza referente à campanha Alegrete + Limpo, no final da rua Venâncio Aires e Bairro Santo Antônio. Essas atividades iniciaram nas semanas anteriores com o intuito de minimizar o acúmulo de resíduos irregulares em locais públicos.

Após a limpeza de cada local, é colocada uma placa de advertência para que as pessoas tenham consciência em fazer um descarte correto. As ações da campanha seguem no decorrer dessa semana, na Praça da Juventude e Bairro Liberdade.

A Campanha é uma iniciativa da Administração Municipal e tem por objetivo realizar a limpeza em locais onde há acúmulo de resíduos, proveniente do descarte irregular, e também trabalhar a conscientização da população para que faça o descarte correto, não somente de resíduos, mas de materiais eletrônicos.