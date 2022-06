Campanha bateu recorde de coleta de sangue no dia Mundial do doador

Com cinco horas de ação, um número recorde de doadores foi contabilizado, se comparado com outras ações, inclusive com a campanha realizada pela Nativa FM e portal Alegrete Tudo, no ano de 2016.

A iniciativa do gestor de ambas empresas, (Rádio Nativa e PAT), Jucelino Medeiros, foi mais um sucesso. O evento teve a parceria do Hemocentro e apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete.

O chamamento realizado na semana que antecedeu a campanha Tenho Amor, Ta no Meu Sangue, foi acolhido pela comunidade que se fez presente através de entidades, instituições, autônomos, empresas, entre tantos outros.

Inicialmente, seria das 9h às 16h, entretanto, às 14h, foi anunciado que o limite capacidade máxima de armazenamento do Hemocentro Regional, havia sido esgotado, o que superou as melhores expectativas do dos promotores. Porém, as pessoas que chegaram após esse horário realizaram cadastro para doações futuras. Foi uma grande comemoração para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é comemorado no dia 14.

Em poucas horas de coleta, dezenas de pessoas passaram pelo calçadão e realizaram um dos gestos mais nobres, que é a doação de sangue. A cada bolsa, no mínimo quatro vidas poderão ser salvas, um ato de apoio, ajuda e reciprocidade ao próximo.

Neste período, militares de Unidades locais, assim como, funcionários de empresas, entidades, Polícia Civil, através da Decrab, autônomos e demais pessoas, sendo que muitas pessoas estavam realizando doação, pela primeira vez, o que tanto o Diretor Técnico do hemocentro, Oscar Paim, como a assistente social, Fernanda Soares, acrescentam ser muito relevante, pois agrega e soma para uma maior alcance futuro nas doações.

A secretária de Saúde Haraceli Fontoura e a coordenadora da Atenção Básica Mariana Santos também fizeram a doação. Alguns são doadores “de carteirinha” como Maria Ercilia, de três que de três meses ela está no hemocentro ou em campanhas.

A temperatura que pela manhã estava bem fria, amenizou, o sol aqueceu a tarde e o clima estava muito agradável. A cada 30 minutos, os colaboradores da Rádio Nativa situavam a população através de flashes. Essa iniciativa da Radio Nativa e PAT está inserida na programação de 23 anos da emissora.

A Nativa FM e o PAT sortearam brindes entre todos que comparecerem no calçadão para esta ação.

Sendo: 10 litros de gasolina – posto Takito, Kit com camiseta, boné e brinde da Agrocomercial, Charque da Casa do Frango, almoço para duas pessoas – restaurante Tradição, relógio e uma torta da Óptica Nova Visão.

A Farmácia São João se uniu à campanha oferecendo alguns exames rápidos, gratuitos, como: de glicemia capilar, verificação de pressão e bioimpedância, assim como, o Consulado do Internacional, através do Cônsul Vilmar Freitas, sorteou uma passagem de ônibus com ingresso para o jogo no Beira Rio no próximo dia 5, entre os colorados doadores.

Os ganhadores foram:

10 litros de gasolina – posto Takito – Tiago Santos

Kit com camiseta, boné e brinde da Agrocomercial – Ana Caroline Vaz

Charque da Casa do Frango – Regis Costela

Almoço para duas pessoas – restaurante Tradição – Lisiane Antunes

Relógio Óptica Nova Visão – Cristiane Cruz

Torta da Óptica Nova Visão. Cleomar Ceroline

Camisa Maskulinos – Eder Benites

Dois X salada e dois refrigerantes – Meu cantinho Lanches – Adair Leal

Passagem de ônibus com ingresso para o jogo do Inter no Beira Rio no próximo dia 5 – Milene Pedroso