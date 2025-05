Campanha busca doações para cães resgatados na maior operação animal já realizada em Alegrete

Share on Email

A decisão foi proferida pelo juiz Dr. Rafael Echevarria Borba, atendendo ao pedido do Ministério Público, representado pelo promotor Dr. Eduardo da Silva Fagundes.

A prisão preventiva ocorre após uma série de ações envolvendo denúncias de maus-tratos, acúmulo e morte de cães. O homem foi preso na última quinta-feira (22), após ter sido flagrado pela Patrulha Ambiental (Patram) como responsável por envenenar cerca de seis cães. No mesmo local, havia mais de uma centena de animais sob sua guarda.

Na quarta-feira (21), a Polícia Civil, em conjunto com o Canil Municipal e a Organização de Proteção Animal Alegretense (OPAA), esteve na propriedade onde encontrou mais de 60 animais em condições precárias, entre eles 19 filhotes que foram resgatados e receberam atendimento veterinário com o Dr. Manoel Poitevin, da Clínica Mundo + Animal.

Já na tarde de ontem, em uma nova ação conjunta entre a ONG OPAA, Guarda Municipal, Canil Municipal, Patram e equipe da Clínica Mundo + Animal, a força-tarefa retornou à propriedade. Nesta sexta-feira, 32 fêmeas foram encaminhadas para castração, chipagem e posterior processo de adoção.

Cerca de 50 animais permaneceram no local, sendo a maioria identificada com chips. Alguns, no entanto, acabaram fugindo para áreas de mata. Segundo a OPAA, esta foi a maior operação de resgate animal já realizada em seus 16 anos de atuação na cidade.

A operação foi marcada pela união entre diferentes agentes públicos e voluntários. Em nota, a ONG ressaltou: “Todos estavam despidos de vaidades e orgulho, unidos pela mesma missão. Agradecer a essas pessoas é pouco. Desejamos que sempre tenham saúde e paz para seguir ajudando e espalhando o bem – destacou Nara Leite – presidente da Ong.”

As ações de castração seguirão ocorrendo até domingo. A comunidade que quiser contribuir com a causa pode realizar doações de ração, medicamentos ou recursos financeiros por meio do PIX 10.825.728/0001-06. Interessados em adotar algum dos animais resgatados podem fazer o cadastro diretamente na Clínica Mundo + Animal, localizada na Rua Assis Brasil, nº 1471.

A Polícia Civil segue investigando o caso, e o acusado permanecerá preso preventivamente.