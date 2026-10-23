Campanha busca recursos para implantação do Banco de Leite Humano em Alegrete

Lions Clube Alegrete Ibirapuitã mobiliza a comunidade para viabilizar serviço que poderá ampliar a assistência a prematuros e recém-nascidos atendidos na Santa Casa.

A implantação de um Banco de Leite Humano em Alegrete depende da mobilização da comunidade. Para contribuir com a concretização do projeto, o Lions Clube Alegrete Ibirapuitã está promovendo uma campanha de arrecadação de recursos destinados à estruturação do serviço, que deverá atender bebês prematuros e recém-nascidos que necessitam de leite materno e não podem ser amamentados diretamente pelas próprias mães.

A iniciativa está vinculada ao projeto de implantação do banco na Santa Casa de Caridade de Alegrete. A médica Marilene Campagnolo, responsável pela UTI Neonatal da instituição, está entre as profissionais envolvidas na proposta, que busca ampliar os recursos disponíveis para o atendimento materno-infantil no município.

A campanha convida moradores, empresas e entidades a colaborar financeiramente para que o projeto avance. As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix [email protected], indicada pelos organizadores como canal oficial de arrecadação.

Leite humano é fundamental para bebês prematuros

A importância do projeto está diretamente relacionada aos benefícios do leite humano para a saúde dos recém-nascidos, especialmente aqueles que nascem prematuramente ou apresentam baixo peso.

De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno contribui para a proteção contra infecções e outros problemas de saúde, além de favorecer o desenvolvimento infantil. Para bebês internados em unidades neonatais que não podem receber o leite da própria mãe, a doação pode representar um recurso importante durante o tratamento.

O funcionamento de um Banco de Leite Humano envolve etapas específicas de coleta, seleção, processamento, controle de qualidade, armazenamento e distribuição. O leite é destinado aos bebês conforme critérios técnicos e necessidades clínicas, com acompanhamento dos profissionais responsáveis.

Além de fornecer o alimento, esses serviços também oferecem orientação e apoio à amamentação, auxiliando mães que enfrentam dificuldades nesse período.

Projeto busca ampliar a estrutura de atendimento em Alegrete

A proposta de implantação do Banco de Leite Humano na Santa Casa pretende acrescentar uma estrutura especializada à assistência prestada a mães e recém-nascidos em Alegrete e região.

Conforme informações divulgadas anteriormente sobre o projeto, a iniciativa conta com a participação dos Lions Clubes de Alegrete e Alegrete Ibirapuitã, em parceria com a Santa Casa de Caridade. A viabilização depende da captação de recursos e do cumprimento das condições previstas para a implantação.

Nesse contexto, a participação da comunidade é apontada pelos organizadores como uma das formas de contribuir para que o serviço seja estruturado.

A campanha também busca ampliar o conhecimento da população sobre a importância dos bancos de leite e o papel que essas unidades desempenham na assistência neonatal.

Como contribuir

Pessoas físicas, empresas e instituições interessadas em apoiar a implantação do Banco de Leite Humano podem realizar doações por meio da seguinte chave Pix:

Chave Pix: [email protected]

Beneficiário informado: campanha do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã.

A recomendação é conferir o nome do destinatário antes de confirmar a transferência.

A mobilização pretende reunir recursos para avançar na implantação do serviço, que poderá fortalecer o atendimento aos recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados.

Mais do que uma iniciativa de arrecadação, a campanha busca envolver a comunidade em um projeto voltado à saúde materno-infantil e à ampliação das condições de atendimento aos bebês mais vulneráveis.