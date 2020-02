Campanha de doação de sangue melhorou os estoques do Hemocentro

Recém instalado em Alegrete, o Projeto Rompendo Mais Fronteiras conta com 400 voluntários em 18 núcleos em todo o Brasil, sendo formado por voluntários civis e da família militar e tem ações diversas, conforme a necessidade de cada local. Na última segunda-feira ocorreu a primeira ação no Município e, segundo a coordenadora Danieli, foi um sucesso.

“Não perguntamos onde fica o Alegrete: seguimos o rumo dos nossos corações! E chegamos! O RMF Alegrete estreou na Campanha Nacional de Doação de Sangue e Medula Óssea, no dia 17. Nossas voluntárias lindas receberam o reforço dos militares do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB)” – destacou.

Ao todo, 30 doadores compareceram ao Hemocentro Regional do Alegrete naquela manhã, reforçando o estoque de sangue e também registrando-se como doadores voluntários de medula óssea.

O RMF também agradeceu ao comando do 6º RCB pelo apoio na ação, por ter feito parte dessa campanha, tão linda, de conscientização. Assim como, ao 10º Batalhão Logístico e à 12ª Companhia de Comunicações, que os receberam com carinho.” Às meninas do novo núcleo Alegrete: sejam bem-vindas! Contamos com vocês para espalhar ainda mais amor no Rio Grande do Sul” – enfatizou.

O Rompendo Mais Fronteiras foi criado em 2015, por Adriana Haas Villas Bôas e Karine Chacon Brasil, na Amazônia, depois que as sócias-fundadoras atuaram juntas numa ação social chamada Caravana do Jackson, em que conseguiram passagens, hospedagem e parceria médica para cirurgias corretivas de lábio leporino e fenda palatina a 15 crianças de comunidades indígenas do Alto Rio Negro, na Amazônia. “A ideia foi de fazer um projeto que pudesse levar amor a mais lugares”, lembra Karine Chacon Brasil, sócia-fundadora. “Não há fronteiras para ajudar quem precisa. Ela e Adriana Haas Villas Bôas, ambas filhas e esposas de militar, eram amigas de infância. A partir daí, o RMF foi crescendo pelo Brasil. Hoje, são 18 núcleos em 9 estados e, desde 2017, um núcleo no Egito.

O RMF tem iniciativas voltadas ao ensino técnico e profissionalizante, leva amor em forma de almofadas ergonômicas em formato de coração, esporte aos jovens na Amazônia, terapia com cães para idosos, crianças e pessoas com deficiência, enxovais a bebês de famílias carentes, reformas a instituições de trabalho social relevante, como hospitais, asilos, lar de acolhimento de crianças. “Abraçamos todas as causas, pois não há fronteiras para ajudar quem precisa!”, aponta Adriana.

SAIBA MAIS:

Conheça mais sobre o Rompendo Mais Fronteiras nas redes sociais: Facebook (facebook.com/rompendomaisfronteiras), Youtube e Instagram (@rompendomaisfronteiras). Em breve, novo site. Outras informações pelo telefone: (61) 98583 8642 – Letícia Gloria. Ou por e-mail no [email protected]. Você pode ajudar o RMF sendo voluntário em qualquer um dos núcleos,

Fotos: RMF