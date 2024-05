Campanha de vacinação contra influenza para todos públicos, neste sábado em Alegrete

Em meio à calamidade pública em que se encontra o Rio Grande do Sul, a área de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) reforça a importância de manter a imunização contra doenças que possuem vacina. Os imunizantes que já estavam previstos no calendário vacinal, conforme indicação do Plano Nacional de Imunizações (PNI), estão à disposição dos municípios. Algumas vacinas específicas também estão sendo enviadas, conforme disponibilidade.

Dentro deste contexto, o município de Alegrete realiza neste sábado (18), a Campanha Nacional contra a influenza. Das 8h ate o meio-dia, na Praça Getúlio Vargas, junto a realização de mais um Brick da Praça, a vacinação será disponibilizada para todos públicos a partir dos 6 meses de vida.

Dentro do possível, a orientação é que sejam atualizados esquemas de vacinação contra a gripe (influenza), a qual protege contra infecções respiratórias – especialmente no atual momento, quando várias pessoas estão abrigadas em espaços com outras famílias, facilitando a contaminação por esses vírus. É preciso apresentar documento de identificação com foto e se possível o cartão de vacina.

“Vamos intensificar a vacinação em função da circulação do vírus da influenza”, pontuou Juliana Michael coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município. Em Alegrete, a população alvo que mais se imunizou até o momento está entre o público idoso (47,32%), logo em seguida estão as crianças que têm um percentual de 23,21%. Entre o público de gestantes a taxa vacinal é de 16,10% e entre puérperas a cobertura é de 14,13%.