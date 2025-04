Campanha do Agasalho de Alegrete já começou

Share on Email

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social já está em andamento com a Campanha do Agasalho de 2025 – Aquecendo vidas, vestindo corações. Ao se aproximar os dias mais frios essa campanha visa arrecadar agasalhos e cobertas para ajudar as famílias em vulnerabilidade de Alegrete.

A equipe da Secretaria convida toda a comunidade a participar desta ação de amor ao próximo. Vamos juntos ajudar quem mais precisa neste inverno, lembrou a Secretária Daniela Domingues

Dentre o que as pessoas podem doar estão: colchões e cobertores, agasalhos em bom estado, calçados, toucas, luvas e mantas. Todos os itens devem estar em perfeitas condições de uso.

Os pontos para entregar as doações são na:

Prefeitura Municipal – Praça Getúlio Vargas, 409 – Centro.

Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – Rua Demétrio Ribeiro, 42 – Centro.

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Av. Tiarajú, 1005 – Ibirapuitã.