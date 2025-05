Campanha do Agasalho necessita de muitas doações, inclusive para os desabrigados pela enchente

Share on Email

Alegrete ultrapassou os 200mm de chuva nos últimos dias e, como consequência, mais uma enchente atingiu o Município. Todos anos, é corriqueiro a “Campanha do Agasalho” e nesse período de cheias, a Defesa Civil reforça o convite para que os alegretenses entrem na atividade.

Segundo informado à reportagem do PAT, a Campanha está ativa e os interessados em doar podem irem até a Defesa Civil que fica ao lado da Prefeitura de Alegrete, na praça Getúlio Vargas. Cobertores, calças, abrigos, moletons, jaquetas, cobertores e colchões, estão sendo recebidos pelos servidores de plantão.

As famílias e pessoas que estão passando por essa situação de cheia precisam de ajuda e sua doação pode fazer total diferença na vida do próximo. Os horário foram estendidos e os servidores estão prontos para receberem as ajudas dos alegretenses nessa batalha contra a enchente. Recebimentos de donativos também serão entregues.

Fotos: Prefeitura de Alegrete