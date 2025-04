Campanha do Maio Amarelo sugere que motoristas desacelerem como forma de preservar a vida

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, se une às iniciativas globais do movimento Maio Amarelo, que neste ano traz os temas “Desacelere, seu bem maior é a vida” e “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. O Maio Amarelo foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 11 de maio de 2011, como parte da Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020, e se tornou um símbolo de conscientização sobre a segurança no trânsito.

O mês de maio se destaca como um período de intensificação das ações em diversos países para reduzir a violência no trânsito. A cor amarela foi escolhida por representar o estado de atenção, refletido nos sinais de trânsito, especialmente no sinal amarelo do semáforo. De acordo com o atual Plano Global da ONU – Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, a meta é reduzir em pelo menos 50% as mortes e lesões decorrentes de acidentes de trânsito até 2030. Apesar dos esforços, os acidentes continuam a ser uma das principais causas de mortes no mundo, sendo que cada uma dessas fatalidades é evitável.

Neste contexto, o município de Alegrete se une à Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e ao Centro de Formação de Condutores para promover uma série de atividades durante o mês de maio. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da calma no trânsito e incentivar uma reflexão sobre os comportamentos dos motoristas. As ações buscam sensibilizar todos sobre a importância da condução responsável e da redução da gravidade dos acidentes no município.

A agenda do Maio Amarelo 2025 inclui blitz educativas em pontos estratégicos da cidade, escolinhas de trânsito voltadas para crianças das séries iniciais, bate-papos sobre trânsito seguro com alunos do ensino médio em diversas instituições educacionais e a inovadora “Rústica Pela Vida”, que visa fomentar a participação ativa da comunidade.

A Secretaria convida todos os cidadãos alegretenses a refletirem sobre suas atitudes no trânsito: “Como está meu comportamento? Tento sair mais cedo para evitar correria? Respeito os limites de velocidade? Como pedestre, estou consciente das distrações que o uso do celular pode causar?”.

A participação ativa da comunidade é fundamental para promover essa reflexão entre amigos, familiares e colegas. Assim, é possível construir um trânsito mais seguro e humano para todos os alegretenses. A atividade contará com Blitz Educativas, Escolinha de Trânsito para crianças, Bate-papos sobre trânsito seguro com alunos do Ensino Médio e outras atividades.