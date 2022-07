Campanha Sábado Solidário rendeu mais de 1 toneladas de alimentos

Com o apoio do Rotary Alegrete Sul, Rotary Alegrete Norte, Lions Club Alegrete, Grupo Escoteiro Honório Lemes, AABB, o Banco de Alimentos de Alegrete realizou mais uma edição da Campanha Sábado Solidário.

A atividade realizada no último dia 9, bateu recorde de arrecadação. Diferente do último que havia sido contabilizado 1.038 quilos de alimentos, neste foram arrecadados 1.200 quilos.

Voluntários se dividiram nos supermercados Peruzzo (Venâncio Aires) e Nacional, onde o Banco mais uma vez, conseguiu cumprir a meta média de arrecadação de alimentos. Segundo Adão Roberto, coordenador local do Banco, a distribuição ocorrerá já na próxima quinta-feira (14).

Voluntários destacaram receptividade da comunidade

Ainda não foram definidos os locais, já que recentemente houve uma entrega às famílias em extrema vulnerabilidade social, devido a falta de alimentos.

“Agradecemos a comunidade alegretense que participou ativamente e fez sua “Boa Ação Solidária”. destacou o coordenador que está fazendo o levantamento de quais áreas serão atendidas nesta semana.

O Projeto do Banco de Alimentos já tem mais de 21 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Interessados em ajudar podem ligar para o 999566385.

Fotos: Adão Roberto