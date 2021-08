No próximo dia 19 de agosto, a cidade de Alegrete estará representada por uma equipe de pilotos no VIII Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea.

A competição este ano será realizada na cidade paranaense de Palmeira e contará com o imprescindível apoio do Aeroparque Aldeia da Serra que estará cedendo suas instalações para a realização do evento.

Palmeira no estado do Paraná está localizada na Microrregião de Ponta Grossa, estando a uma altitude de 865 metros. Sua população em 2016 foi estimada em 33 889 habitantes. Possui uma área de 1465,1 km². Foi neste município que se situou a célebre Colônia Cecília.

Pela primeira vez o município de Alegrete vai contar com uma equipe composta por seis pilotos. Na categoria Primary disputam a competição os pilotos Bruno Fonseca (Decathlon), Luis Henrique Ereno (RV8), Pedro Souto (Decathlon), e Sérgio Dornelles com a aeronave RV6.

Piloto Bruno Fonseca (Decathlon)

Piloto Luis Henrique Ereno (Primary)

Piloto Pedro Souto (Decathlon)

Piloto Sergio Dornelles (RV6)

O piloto Camilo Freitas (Pitts S2A), irá competir na categoria Intermediate e Oswaldo Guerra (Decathlon), na Sportsman. Além dos pilotos a equipe alegretense será integrada pela comissão técnica composta por Fernando Guerra, Élton Ramanauskas, Francisco Alfaya e Maicon Zanella.

Piloto Camilo Freitas (Pitts S2A)

Piloto Oswaldo Guerra (Decathlon)

Nesta 8ª edição do Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea – CBA 2021, Alegrete irá com quatro pilotos na categoria Primary, que é para iniciantes. Os pilotos Fonseca, Ereno, Souto e Dornelles, tiveram uma preparação para fazer bonito no Paraná.

“O treinamento foi intenso para que estes pilotos tenham seu primeiro contato com a competição”, destacou Oswaldo Guerra. Ele que já possui uma experiência em competições nacionais vai duelar com os melhores pilotos do País na categoria Sportsman e Camilo na Intermediate.

Ambos pilotos já foram campeões em competições nacionais e almejam uma boa colocação este ano. É a primeira vez que a equipe de Alegrete leva 6 pilotos para uma competição à nível nacional.

O campeonato será realizado pelo CBA com a coordenação geral do presidente do CBA Christiano Ferreira de Oliveira, com o auxílio direto dos diretores e demais Oficiais do CBA, delineado sob a orientação técnica de todos os diretores do CBA, bem como com a imprescindível cooperação do Aeroparque Aldeia da Serra.

No campeonato que se estende até o dia 22, os competidores disputam em cinco categorias que levam em conta a dificuldade da acrobacia, tipo de aeronave e quantidade de manobras. Tudo isto avaliado por uma comissão técnica de jurados que emite as notas aos participantes. A equipe de Alegrete carimbou participação no campeonato graças a ajuda de patrocinadores como Produtiva Insumos e Sementes, RPM Veículos, Aero Agrícola do Alegrete e AgFlier.

Pilotos de Alegrete estão afiados para competição

Fotos: reprodução