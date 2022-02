Campereada começa nesta quarta-feira

O coordenador do evento, vereador Cléo Severo Trindade, diz que vão ser tomados todos os cuidados sanitários com animais e que tudo obedece a vigilância, conforme a Inspetoria Veterinária. Colocou que as vacas e outros animais vêm de campos com pastagens e que no parque tem água suficiente e haverá troca dos animais que participam de cada prova para que possam descansar.

Escolhidos peões e prendas da Campereada

Neste ano, a prova com maior premiação não será a de gineteada e, sim, a de quarteto de laço, com prêmio de cinco mil ao primeiro lugar. O melhor ginete vai ganhar dois mil reais.

O evento tem grandes shows nos dias da festa campeira, que reune tradicionalistas e quem gosta desse tipo de evento. A entrada no Parque é de 15 reais por pessoa, e 20 para carros, sendo que só não paga o motorista, e 15 reais para motos.