Camping Rainha do Sol passa por melhorias de olho no verão 2026

O Camping Rainha do Sol está passando por uma nova revitalização de estrutura. A prefeitura de Manoel Viana por meio da secretaria de turismo, cultura e desporto, anunciou que a localidade está passando por essa nova atividade.

Nos últimos sessenta dias, o rio Ibicuí subiu de nível e acabou por gerar uma enchente no Município e atingiu boa da área de Camping que é utilizado pelos veranistas na temporada de praia. Limpeza, construções e revitalizações, estão sendo feitas na localidade.

As atividades devem prosseguir até o período de verão que é próximo da temporada. Muitos alegretenses vão até o município vizinho para aproveitar as belezas naturais do rio Ibicuí que movimentam um bom público nos dias de maior calor.