Campus Alegrete do IFFar completa 69 anos de ensino público, gratuito e de qualidade

Ao longo deste período, a escola agrícola passou por diversas denominações. Nos primeiros anos, a instituição integrou a administração estadual, depois foi vinculada à Universidade Federal de Santa Maria. Em 1985, tornou-se Escola Agrotécnica Federal de Alegrete (EAFA). Em 2008, por meio da intregração da EAFA, do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de São Vicente do Sul, de sua Unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos, e do acréscimo da Unidade Descentralizada de Santo Augusto que anteriormente pertencia ao CEFET de Bento Gonçalves, foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IF Farroupilha ou IFFar).

Jovem é preso enquanto estrangulava ex-companheira dentro de carro na BR-290

O Campus Alegrete oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes EaD, graduações e pós-graduações. Atualmente, o Campus conta com cerca de 1.200 alunos matriculados, 79 técnicos-administrativos em educação, 102 docentes efetivos, 12 docentes substitutos e 65 funcionários terceirizados.

No decorrer desses 69 anos de funcionamento, a instituição continua atuando para sua consolidação como referência em educação profissional e tecnológica, através da aproximação com a comunidade, ofertando cursos a fim de impulsionar a qualificação profissional, a cidadania e a qualidade de vida das pessoas.

Cochilo caro: homem tem seus pertences furtados enquanto dormia na Rodoviária

Ao completar mais um aniversário, o IFFar – Campus Alegrete orgulha-se em estar comprometido com a colaboração para o crescimento local e regional, sendo parte integrante de uma valorosa instituição de ensino e agradece à toda comunidade acadêmica, amigos e parceiros por fazerem dessa instituição o que ela é hoje. Neste dia especial, o IFFar só tem a agradecer.