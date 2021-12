Campus Alegrete do IFFAR oferta vagas para Moradia Estudantil

Share on Email

Para se inscrever, o candidato deve dar atenção aos pré-requisitos exigidos no edital. A Moradia Estudantil é um espaço de residência junto ao campus para alunos dos cursos integrados ao ensino médio, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, menores de idade e que residam em município diferente do campus ou em área de difícil acesso dentro do mesmo município.

A inscrição para a Moradia Estudantil acontecerá em etapa única, onde os candidatos devem preencher o formulário online e enviar os documentos de acordo com o cronograma do Anexo I.

Estudantes devem atentar as normas do edital

É de obrigatoriedade do candidato o envio da documentação completa e a leitura do Edital nº 111/2021.

O candidato que se sentir prejudicado pode entrar com recurso no dia 19/01 e o resultado final será divulgado no dia 21/01/22.

Para maiores informações, entrar em contato com a Assistência Estudantil no e-mail [email protected] ou pelos telefones (55) 99910-5371 (Joseane) ou 98128-4793 (Eclair).