Campus da Unipampa em Alegrete pode auxiliar no combate ao coronavírus

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) ofereceu seus 10 campi no Rio Grande do Sul para a Secretaria Estadual da Saúde, com o objetivo de ajudar no combate à pandemia de coronavírus.

O campus de Alegrete está entre as unidades espalhadas pela Fronteira e pelo sul do Estado, oferecidas para autoridades da saúde.

Além de Alegrete, a instituição disponibilizou as sedes de Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, São Borja, São Gabriel, Santana do Livramento e Uruguaiana, totalizando 180 salas. O reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, encaminhou ofício ao governo informando que “trata-se de amplos espaços com acessibilidade que podem emergencialmente ser adaptados para receber pacientes infectados pelo vírus e que requeiram isolamento para tratamento imediato”.

A Secretaria Estadual da Saúde disse que irá avaliar a necessidade de uso das estruturas.

A universidade também autorizou a cedência de dois profissionais de seu quadro – um médico e um enfermeiro – para instituições de saúde de Bagé e de Barra do Quaraí. Além disso, doou mais de 400 litros de álcool e 167 caixas de luva, além de lençóis, edredons, papel higiênico e papel toalha para hospitais.

As aulas na Unipampa, que atende a aproximadamente 13 mil alunos, estão suspensas por tempo indeterminado. Júlio Cesar Santos Foto: arquivo PAT Fonte: Gaúcha ZH