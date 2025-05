Campus do IFFar em Alegrete faz doação de 80 livros para espaço de leitura no Parque Rui Ramos

O bibliotecário do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, Josef de Aquino Peruck, realizou a doação de 80 livros de literatura para o espaço de leitura montado no banheiro feminino do Parque Rui Ramos. A iniciativa, feita em nome do IFFar – Campus Alegrete, tem como objetivo incentivar a leitura e ampliar o acesso a obras literárias para a comunidade.

A ideia da doação surgiu após Josef conhecer a história da servidora Silvia Menezes, da Prefeitura, que atua no Setor de Infraestrutura e é responsável pela limpeza do espaço. A ação de Silvia, divulgada em matéria do Portal Alegrete Tudo, sensibilizou o servidor, que decidiu contribuir com o fortalecimento do projeto.

O espaço, organizado com muito carinho por Silvia, permite que frequentadoras do parque escolham livros para levar para casa, promovendo o hábito da leitura de forma livre e acessível.

“Essa doação representa o compromisso da Bilioteca Tasso D. Siqueira com o incentivo à leitura e à democratização da cultura”, afirmou Josef Peruck.

De acordo com a diretora do educandário Mirian Marchezan, a entrega reforça o papel social do IFFar – Campus Alegrete e abre caminhos para novas ações de apoio à educação e à cultura na comunidade local.

Foto: IFFar Alegrete