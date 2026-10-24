Cancelamento deste sábado adia próxima edição do Brique da Praça para novembro

A edição seria alusiva às comemorações dos 195 anos do município, mas foi cancelada devido à previsão de chuva e às condições climáticas desfavoráveis para a realização do evento.

A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas da Costa. Conforme o titular da pasta, a decisão foi tomada considerando a instabilidade do tempo prevista para o dia, que poderia comprometer a participação dos expositores e a circulação do público na praça.

Tradicionalmente realizado aos sábados, o Brique da Praça já integra o calendário cultural de Alegrete, reunindo empreendedores locais e oferecendo ao público uma variedade de produtos. A cada edição, o espaço recebe expositores de artesanato, gastronomia e outros segmentos, valorizando a produção local e incentivando a economia do município.

Leia mais: Hellen Tito, a primeira mulher alegretense faixa preta de jiu-jitsu

Atualmente, o evento conta com mais de 270 inscritos. A participação varia conforme a disponibilidade dos expositores, com uma média de 50 a 65 feirantes por edição.

Com o cancelamento deste sábado, a próxima edição do Brique da Praça está prevista para novembro. A programação deverá reunir novamente os empreendedores e visitantes em um dos espaços tradicionais de comercialização e valorização da cultura local.