Canil de Alegrete faz vacina anti rábica e inicia microchipagem nos animais que estão no local

O Canil Municipal de Algrete realizou no dia de ontem, a campanha de vacinação antirrábica e microchipagem de cães. O Diretor do Canil, Marlon Mota, a Médica veterinária Adriana Stigger e, também, Andréia Carneiro da 10° coordenadoria da saúde, junto com a Secretaria de Saúde do município se integraram neste trabalho que visa garantir a proteção contra a raiva e facilita a identificação em caso de perda do animal que for adotado.

A vacina antirrábica é essencial para proteger os cães (e gatos, em algumas campanhas) contra a raiva, uma doença grave e fatal, diz Marlon. Ele lembra que a vacinação deve ser feita anualmente, de acordo com as orientações do médico veterinário. É recomendado que os filhotes recebam a primeira dose a partir dos 3 meses de idade, com reforço anual.



Microchipagem:

A microchipagem consiste na aplicação de um pequeno dispositivo eletrônico na pele do animal, que contém informações sobre ele e seu tutor.

É uma forma segura e eficaz de identificar o animal, facilitando sua localização em caso de perda ou fuga.

A microchipagem deve ser realizada antes ou no mesmo dia da vacinação antirrábica

Importância da campanha:

A campanha de vacinação e microchipagem visa garantir a saúde e a segurança dos animais que estão no nosso Canil, além de proteger a população contra a raiva.

A participação dos tutores é fundamental para o sucesso das campanhas e para o controle da raiva na região.