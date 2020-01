Canil Municipal é contemplado com caminhoneta adaptada para transportar animais

Em ato realizado na tarde desta quinta-feira, no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal, ocorreu a entrega de um veículo Chevrolet Montana, adaptado para transporte de animais a serviço do Canil Municipal. O carro foi adquirido através de emenda do deputado Afonso Motta, com o esforço da Ong Opaa. O parlamentar esteve presente no ato e participou da entrega simbólica das chaves.

O prefeito Márcio Amaral destacou a ação dos que brigam pela causa animal e reconheceu o trabalho da ONG Opaa em favor dos animais. Disse da disposição da administração municipal em ser moderna na gestão pública, mas reconhece que os entraves são muitos. Exemplificou obras de pavimentação que foram paralisadas porque as empresas não entregaram o serviço. Sobre a entrega do veículo, agradeceu a sensibilidade de todos que estiveram empenhados. “Não adianta um canil com super capacidade se não houver trabalho na base com a posse responsável”, apontou. O prefeito aproveitou para fazer a entrega de dois pedidos ao deputado Afonso Motta, de um caminhão-pipa para abastecer os assentamentos do Passo Novo ou recursos para extensão de rede no local e de um a unidade Castramóvel .

Ao fazer seu pronunciamento na entrega do veículo, o deputado Afonso Motta saudou o prefeito Márcio e sua equipe, assim como o secretário Paulo Salbego, com quem realiza um trabalho em conjunto e a quem chamou de facilitador, agilizando os processos para que o município não perca os prazos. Ao citar o volume de recursos liberados em emendas parlamentares, Afonso Motta disse que está concluindo um montante de R$ 20 milhões. Que a saúde abocanha maior volume de recursos. Anunciou encaminhamento de emenda no valor de R$ 650 mil para a quadra da Escola Luiza de Freitas Valle Aranha e cobertura na escola Lions Clube. Vem aí novas parcerias para pavimentação de 20 quadras localizadas na cidade e na vila de Passo Novo, cujas emendas deverão ser cadastradas em fevereiro próximo. Para a Santa Casa serão mais R$ 500 mil.

À Presidente da Ong Opaa, Nara Leite, o deputado manifestou seu compromisso de apresentar emenda para que Alegrete tenha uma unidade do Castra Móvel, de fundamental importância para o controle da população canina.

A presidente da Ong Opaa, Nara Leite, destacou a importância do veículo no atendimento às pessoas de baixa renda e pleiteou que o trabalho seja estendido também ao interior do Município. A secretária de Saúde, Bianca Casarotto, falou em bem estar animal e agradeceu pela iniciativa. Destacou o trabalho da veterinária Aline Gasparotto e marcou que há falta de conscientização sobre animais abandonados na via pública.

A segunda vice-presidente da Câmara Municipal, Firmina Soares, elogiou o tratamento que os animais têm no canil, parabenizando o deputado Afonso Motta pela iniciativa da emenda.

O ato foi finalizado com a entrega simbólica das chaves do veículo no pátio de estacionamento do Centro Administrativo.