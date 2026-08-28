Cannabis medicinal: o que é verdade, o que é mito e o que a ciência já descobriu

Mas, em meio a tantos avanços, também surgiram exageros, promessas e informações falsas na internet.

A primeira coisa que precisa ficar clara é: cannabis medicinal não significa simplesmente fumar maconha. Os produtos destinados ao tratamento possuem composição, concentração, forma de administração e controle sanitário específicos.

E também não significa que cannabis seja uma “cura natural” para qualquer doença. Existem aplicações com evidências científicas mais consistentes, especialmente em algumas formas de epilepsia grave, na espasticidade associada à esclerose múltipla e em determinadas situações de dor crônica.

Entretanto, os resultados variam conforme a doença, o produto, a dose e o perfil do paciente. Para diversas outras condições divulgadas nas redes sociais, as evidências ainda são insuficientes ou inconclusivas.

Outro mito é acreditar que, por ser natural, o CBD ou qualquer outro canabinoide seja completamente seguro. Pode haver efeitos adversos e interações com medicamentos, além de diferenças importantes entre produtos com CBD, THC ou combinações dos dois.

Por isso, a utilização deve ser individualizada e acompanhada por profissionais habilitados.

E o Brasil está avançando nessa área. Em 2026, a Anvisa atualizou o marco regulatório com a RDC nº 1.015/2026, que entrou em vigor em 4 de maio e substituiu a RDC nº 327/2019.

A nova regulamentação ampliou as formas de administração dos produtos, incluindo vias dermatológica, sublingual, bucal e inalatória, além de contemplar pacientes com determinadas doenças debilitantes graves em situações específicas.

Outro avanço importante foi a regulamentação da produção de cannabis exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos, incluindo regras para pesquisa e para associações de pacientes sem fins lucrativos.

As novas normas estabelecem requisitos de segurança, controle de qualidade e rastreabilidade, aproximando cada vez mais essa área dos padrões sanitários aplicados aos produtos de saúde.

No fim das contas, a melhor maneira de compreender a cannabis medicinal está longe dos dois extremos: nem “remédio milagroso”, nem simplesmente algo sem utilidade médica.

É uma área terapêutica em expansão, com resultados promissores em algumas condições e muitas perguntas ainda sem resposta.

Por isso, diante de tantas informações nas redes sociais, vale uma regra simples: menos promessas, mais ciência; menos mito, mais acompanhamento profissional.

A cannabis medicinal está ganhando espaço na saúde brasileira, mas seu uso responsável depende justamente de conhecer seus benefícios, seus limites e seus riscos.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567