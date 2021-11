Canoas: preso homem suspeito de abusar da neta

Suspeito teria denunciado os abusos cometidos pelo padrasto para que os netos fossem morar com ele. Investigação teve acesso a áudio onde o homem induz outro neto a forjar uma conversa com a menina para tentar enganar a polícia.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (17) em São Leopoldo, Região Metropolitana de Porto Alegre, um ex-policial militar suspeito de abusar da própria neta. Segundo a polícia, a menina de 14 anos também já havia sido abusada pelo padrasto. Os crimes aconteceram em Canoas.

De acordo com o delegado Pablo Rocha, o avô de 67 anos foi o responsável pela denúncia de abuso sexual por parte do padrasto contra a enteada.

“Um avô que denuncia um abuso sexual, esse abusador é investigado, preso, e esse mesmo avô que denunciou o abuso por parte do padrasto, passa a praticar abuso com a neta. Ele primeiro trouxe essa neta com outros netos pra sua casa, se aproveitando de toda a confusão que se instalou na família, ele se oferece pra ajudar com os netos”, diz.

O homem teria levado duas netas e um neto para morar com ele, e foi então que começou a praticar os abusos. “Ele coloca o neto pra dormir na sala e as outras duas com ele. Quando está com as netas no quatro, inicia a prática de atos de cunho sexual, posteriormente retira do quarto a outra neta, e passa a praticamente morar maritalmente, com essa neta de 12 para 13 anos [na época]”, conta o delegado.

Ainda de acordo com Rocha, a polícia tomou conhecimento dos abusos depois que as meninas relataram para a mãe o que acontecia na casa do avô. A polícia então determinou uma medida protetiva onde o suspeito não poderia se aproximar das crianças.

Mesmo assim, o homem entrou em contato com um dos netos para tentar forjar provas que inocentassem ele.

“Ele procurou o neto e propôs a ele que forjassem provas. Quando ele [neto] veio e me trouxe a gravação da conversa em que o avô tenta industriar uma prova, ele ordena ao neto que pegue o celular da menina e se faça passar por ela em uma conversa pra usar como prova. Esperamos para ver até onde ele iria. E ele veio até nós e trouxe o celular como prova de sua inocência sendo que aquilo é prova de sua culpabilidade”.

No áudio em que a polícia teve acesso, o homem diz o que o neto precisa escrever do celular da menina. Veja transcrição de parte do áudio abaixo.

Suspeito: Bota assim: “oi vô, saudade”

Bota assim: “oi vô, saudade” Suspeito: Aí depois assim: “eu não sei porque a mãe insiste nessas mentiras sobre nós. Eu já disse que quem fez isso foi o [padrastro]”

Aí depois assim: “eu não sei porque a mãe insiste nessas mentiras sobre nós. Eu já disse que quem fez isso foi o [padrastro]” Suspeito: Aí eu vou dizer assim: “o minha vidinha, eu não estava acreditando mesmo que tu tivesse feito isso.”

Aí eu vou dizer assim: “o minha vidinha, eu não estava acreditando mesmo que tu tivesse feito isso.” Suspeito: Aí ela bota assim: “é né, mas eu só não quero ferrar com a minha mãe. Desculpa.”

Depois, ele ainda fala para o menino: “Nós precisamos fazer isso aí pra dar uma rasteira na tua mãe, se nós não fizer nada ela vai me prender e aí vai dar uma merda”.

O delegado Pablo Rocha destaca também que o avô falava coisas que mexiam com a mente da menina.

“A menina me falou uma frase de que ele disse a ela que quando a avó dela morreu, nasceu uma estrelinha no céu e depois quando ela veio pra casa dele, essa estrela desceu do céu e foi morar com ele. Então olha o jeito que ele está trabalhando a mente dessa criança. Uma criança que merece toda a nossa atenção, porque uma pessoa ser vítima duas vezes pela mesma espécie de criminoso, pessoas próximas, que deveriam ser fonte de carinho, é revoltante”, diz.

Fonte: G1