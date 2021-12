Canteiro da Avenida Tiaraju vai abrigar mais um parque em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Alegrete se prepara para ter seu primeiro parque linear.

A Prefeitura de Alegrete construirá o Parque Linear Aldo Fagundes. A obra oferecerá equipamentos de esporte, lazer e cultura. Já estamos na fase de orçamento e o investimento deverá girar em torno de R$ 2 milhões.

A Secretaria de Planejamento deve encerrar a fase orçamentária dentro do primeiro semestre de 2022 e no segundo semestre realiza a licitação e execução da obra.

O projeto, desenvolvido pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa/Alegrete, foi apresentado ao prefeito Márcio Amaral e ao vice Jesse Trindade na última sexta-feira (17/12) pelo professor Ederli Marangon, e pelos acadêmicos Leonardo Mendonça, Rubens Meichtry e Vitor Avila.

A construção do parque proporcionará área verde, área para prática de esportes, ciclovia, áreas de convivência, área gastronômica, playground, academias, minicampo de futebol, parque infantil e diversos pontos de descanso à comunidade.

Será construído no canteiro central da avenida Tiarajú entre a rótula de interseção com a avenida Caverá e a rótula de interseção com a avenida Inácio Campos de Menezes.