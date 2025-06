“Canto Alegretense Ilustrado”: alunos transformam música em arte no entardecer do Museu do Gaúcho

Com traços coloridos e olhares sensíveis, alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Básico Fernando Ferrari apresentaram a exposição “Canto Alegretense Ilustrado”, inspirada na icônica canção que homenageia o município de Alegrete.

O projeto, conduzido pela professora Josselaine de Melo, nasceu da escuta e do estudo da letra de Canto Alegretense. A proposta era simples, mas potente: ouvir, sentir e criar. Ao mergulharem na composição, as crianças foram incentivadas a refletir sobre o que significa viver em Alegrete. O resultado foi uma coleção de desenhos que revelam pertencimento, orgulho e afeto pela cidade.

Cada obra exposta é fruto da interpretação individual dos estudantes, que usaram cores, formas e símbolos para expressar suas memórias e percepções. Os trabalhos refletem o vínculo afetivo que essas crianças têm com o espaço onde vivem, e a maneira como a arte pode se tornar uma ponte entre o sentir e o dizer.

A exposição contou com a presença de familiares, professores, membros da comunidade escolar e da representante da Casa de Cultura, Andreia Marconatto, que acolheu a iniciativa com entusiasmo. Segundo ela, “ver a sensibilidade dessas crianças traduzida em imagens é um sopro de esperança sobre o papel transformador da arte na educação”.

Para a professora Josselaine, o projeto vai além da produção artística. “Estudar a letra do Canto Alegretense foi uma forma de conectar nossos alunos à história e à cultura local. Eles não apenas aprenderam sobre a música, mas passaram a enxergar sua cidade com outros olhos”, afirma.

A exposição segue aberta à visitação no Museu do Gaúcho e Memorial do Alegrete, e representa, segundo os organizadores, não apenas um exercício pedagógico, mas um verdadeiro tributo à cidade. Uma celebração coletiva da infância, da criatividade e do amor por Alegrete.