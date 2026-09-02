Canto do Hino e preparo de painéis envolvem estudantes para as caminhadas cívicas em Alegrete

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é a responsável pela organização e a legalização das caminhadas cívicas da Semana da Pátria em Alegrete que terá seu início oficial nesta quarta- feira (2), com a chegada do Fogo Simbólico na Praça Getúlio Vargas.

As caminhadas cívicas serão do dias 5 de setembro com passagem das EMEIs, escolas municipais de ensino fundamental e entidades. Já no dia 6, acontece a caminhada cívica com a passagem das escolas estaduais e universidades. com estas duas atividades cívicas as ruas Vasco Alves, Mariz de Barros e parte da Praça Getúlio Vargas estarão com o trânsito interrompido.

Nesta semana os pequenos da EMEI Euclides Lisboa cantam o hino nacional, pela manhã e tarde antes das atividades escolares se envolvem para preparar os painéis e desenhos com tema local sobre o poeta Mario Quintana. As outras escolas da rede Municipal também se envolvem em atividades como tema da Semana da Pátria, visando a caminhada cívica do dia 5 de setembro em Alegrete.

Em âmbito nacional, a homenagem é Os Sete Povos das Missões Jesuíticas (400 anos do início das missões no RS). Já o tema Estadual/Regional são os 185 anos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E aqui no Município o destaque vai para o centenário do poeta Mário Quintana

As escolas junto com as famílias, principalmente das crianças, se preparam para a passagem em caminhada pela Praça Getúlio Vargas.

As arquibancadas já estão no local espera da comunidade para assistir as caminhadas e depois já ficam montadas para o outro evento do mês de setembro o Desfile Farroupilha no próximo dia 20 de setembro.