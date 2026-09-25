Canto e Cantinho Farroupilha integram programação da Exposição-Feira de Alegrete; confira as músicas selecionadas

A música e a cultura gaúcha estarão entre os destaques da programação da 84ª Exposição-Feira Agropecuária de Alegrete, que neste ano receberá o 18º Canto Farroupilha e o 12º Cantinho Farroupilha. Os eventos serão realizados entre os dias 9 e 11 de outubro, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, com entrada gratuita.

O Canto Farroupilha chega à sua 18ª edição com recorde de inscrições. Ao todo, foram recebidas 652 músicas durante o período de inscrições, reunindo compositores e intérpretes de diferentes regiões.

A edição deste ano também marca uma mudança na realização do festival, que passa a integrar a programação da tradicional exposição agropecuária de Alegrete. A proposta é aproximar a música regional do público da feira e reunir, em um mesmo espaço, atividades ligadas ao agronegócio, à cultura e à tradição gaúcha.

As apresentações do 18º Canto Farroupilha serão realizadas na sexta-feira (9) e no sábado (10), a partir das 19h30, na Arena de Eventos do Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Entre as composições classificadas para a fase geral estão Pelos Teus Passos”, de Mauro Dias e Caim Dias; “O Orgulho Farroupilha”, de Mari Pereira; “Que Talvez Fale de Amor”, de Adriano Alves; “Soga de Hoje”, de João Pedro Rossi e Rafael Ferreira; “A Pátria que Tenho”, de Paulo Ricardo Costa; “Assado de Dia Inteiro”, de Zé Renato Daudt; “Quando o Verso Amanheceu”, de Caine Teixeira Garcia; “Aboio de Saudade”, de Paulo Dias Garcia; “Quatro Braços da Cruz”, de Bruno Seligman de Menezes; “Teiniaguá”, de Carlos Eduardo Nunes; “Reculuta”, de Elimar Munhoz; “Canto de Rio”, de Marco Nardes; “Retratos do Meu Galpão”, de Hermes Lopes; e “Fragmentos Memoriais de um Tropeiro”, de Joel de Freitas Paulo.

Já na fase local, foram classificadas as músicas “Campeiro”, de Marquito Ferreira da Costa; “Destino de um Peão de Estância”, de Derlimar Costa; “Meu Pingo Sabe o Caminho”, de Lucas Romero; “Resto de Campo”, de Sandro Maia; “Um Até Logo ao Poeta”, de Edson Silveira do Carmo; e “Changueiro”, de Lázaro Ancinelo.

Também foram selecionadas como suplentes “Que o Mundo Acabe em Vaneira”, de Lau Melgarejo, e “Memória Afetiva”, de Gederson, Heitor e Joaquim Fernandes.

Cantinho Farroupilha

A programação segue no domingo (11), com o 12º Cantinho Farroupilha, voltado às categorias de base. As apresentações acontecem a partir das 15h, também na Arena de Eventos do Parque de Exposições.

Na categoria Mirim, foram classificadas as composições “Canção do Noivo”, interpretada por Liana Geraldo Peiche; “Sinceridade”, por João Gabriel Vargas Durgante; “Vento Norte”, por Valentina Britto; “Luzeiro Celeste”, por Isabela Castro de Vargas; “Eu Tenho Inveja dos Mansos”, por Heliza Ceolin Ventura; e “Meu Verso Acordou Escrito”, por Verton Freitas.

Na categoria Infantil, os classificados são Lorenzo Juncal Garcia, com “A Vida é um Sopro”; Hevillyn Freitas Camargo, com “Meu Pago em Cada Sentido”; Manuela de Almeida Monteiro, com “O Tempo do Meu Pai”; Julia Schu, com “Semente, Sonho e Seara”; Laura Guedes, com “Tempo dos Mates”; e Entonny Fontinelli Paim, com “Bem na Porteira”.

Premiação

O 18º Canto Farroupilha terá R$ 6,5 mil em premiações principais, além das categorias especiais. O primeiro lugar receberá R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. A música mais popular terá premiação de R$ 500.

Também serão reconhecidos os destaques de melhor poesia, melhor melodia, melhor arranjo, melhor instrumentista e melhor intérprete, com troféus previstos no regulamento.

A realização junto à 84ª Exposição-Feira Agropecuária cria uma nova configuração para o festival, ampliando o espaço para a música regional dentro de um dos principais eventos do calendário de Alegrete. Todas as atividades do Canto Farroupilha e do Cantinho Farroupilha serão gratuitas ao público.