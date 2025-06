Cantor alegretense Hemerson Mendonça lança nova música: “Só Nesse Inverno”

A canção marca mais um capítulo na trajetória musical do artista, que começou ainda na infância, superando desafios e conquistando o reconhecimento do público ao longo dos anos.

A nova faixa, que traz uma sonoridade envolvente e letra marcada por sentimentos e identidade regional, tem recebido boa aceitação nas redes sociais e comentários positivos dos ouvintes. O lançamento é parte de um projeto autoral que deve ganhar continuidade em outubro, com a chegada da canção “Sabe o que mais dói”.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A trajetória de Hemerson teve início em apresentações escolares, ainda com 10 anos de idade, quando improvisava instrumentos – como uma latinha com arroz dentro – para acompanhar as músicas nas salas de aula. Aos 11 anos, passou a estudar teclado de forma autodidata em casa, sem recursos para aulas formais. Já aos 15, iniciou os estudos de acordeon com o músico Pity, atualmente integrante d’Os Mateadores.

O talento chamou atenção rapidamente. Ainda adolescente, recebeu o convite de Carlos Machado, que o levou para tocar gaita em bailes da região – e também a carregar caixas de som, como relembra com bom humor. Foi nessa época que começou a cantar ocasionalmente na Banda Canto Xucro, aproveitando cada oportunidade para subir ao palco.

O envolvimento com a música cresceu. Hemerson foi convidado pelo radialista Juscelino Medeiros para participar das tradicionais mateadas promovidas pela NativaFM. Em 2004, mudou-se para Santa Maria e ampliou sua experiência musical com passagens por grupos como Expresso Gaúcho de Quaraí e Luís Vargas.

Em 2007, foi integrante da Banda Farra e, em 2010, fundou o Grupo Battidão. Em 2014, lançou a banda Mais Farra, ao lado de Roger Aquino, e dois anos depois aceitou o convite para integrar a Cia Show 4. Em 2017, decidiu apostar na carreira solo, lançando seu projeto com o próprio nome: Hemerson Mendonça.

Entre idas e vindas, Hemerson admite que pensou em parar. “Mas sempre algo me dizia para seguir”, relata. A perseverança tem dado frutos: hoje, seu nome é reconhecido por sua autenticidade musical e pela dedicação à música gaúcha, com roupagens modernas e letras que falam diretamente ao coração.

Com o lançamento de “Só Nesse Inverno”, Hemerson inicia um novo ciclo. A música já acumula visualizações no YouTube e é tocada em rádios e festas da região. Para os próximos meses, ele promete mais novidades, incluindo o single “Sabe o que mais dói”, previsto para outubro.

Link para a música “Só Nesse Inverno” no YouTube: https://youtu.be/lWdbPks5vlU?feature=shared

Banda é composta por:

Fábio Freitas – acordeon

Édson Maciel – guitarra

Antero Safons – bateria

Éder Jean – baixo