Cantora Luisa Barbosa, visita redação do Portal Alegrete Tudo; à noite show no Bistrô

Acompanhada de sua equipe, Luiza concedeu uma descontraída entrevista exclusiva ao PAT e falou da sua carreira. Finalista da 4ª etapa do The Voice Kids, a gaúcha impressiona pelo timbre e desenvoltura. Aos 16 anos, ela destaca que muita coisa mudou em sua vida depois do programa global, em 2019. Já com um trabalho intitulado “Minha Essência”, onde faz um resumo de sua trajetória musical, quando tinha 7 anos em meios a participações em festivais da cultura gaúcha.

Incentivada pela família desde guria, ela disse que quando subiu no palco pela primeira vez, logo após o término do programa, teve a certeza do queria para seu futuro – ser cantora. Luiza está estudando e quer se formar em jornalismo. Mencionou o alegretense Leó Pain, com quem dividiu o palco em Esteio e teceu elogios ao alegretense campeão do The Voice Brasil.

Em 2022, Luiza recebeu um convite para interpretar a versão jovem de Anita Garibaldi no filme “Anita – A Guerreira de Dois Mundos”. O filme deve ser lançado em 2024. Ela também projeta para o ano que vem um trabalho 100% autoral, com composições próprias em um trabalho com Elton Saldanha.

Em Alegrete, ela participa de um evento no Bistrô Alegrete, uma oportunidade única para os fãs apreciarem o talento e a música dela em uma noite especial de entretenimento. “Vai ser uma noite bem agradável com muita musica, um show ao gosto da plateia”, antecipou.

Luiza realizou uma live na página do PAT, fez vídeos e brindou a equipe da redação com material musical. Sorridente e falante, destacou a hospitalidade dos alegretenses e não escondeu a expectativa de degustar a linguiça do Alegrete.

Em sua agenda na cidade, está programada uma visita da artista no Mercado União às 17h, seguido pelo show e o lançamento da Linguiça Campeira Alegretense, a partir das 20h, no Bistrô Alegrete. Conforme o empresário Adão Ramos, este evento especial é resultado de uma parceria entre o Hotel Alegrete e o Mercado União.

Os interessados em participar podem adquirir ingressos e realizarem reservas por meio do número 55 9 9988-9799, com Adão Ramos. O valor do ingresso é de 50 reais sem a janta, e o cardápio estará disponível à la carte para os presentes .