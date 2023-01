Canudos, primeira escola a desfilar neste ano, movimentou sua quadra no domingo

No primeiro dia de apresentações do Carnaval no dia 3 de março, a Unidos dos Canudos será a primeira escola a passar pela Avenida. Será a grande estreia e o retorno do Carnaval de Rua em Alegrete.

Com intensa programação de todas as escolas desde que a data foi definida, ano passado, além de uma extensa agenda de eventos até a grande noite, a quadra da Unidos dos Canudos foi palco da escolha da rainha Mirim, na noite de domingo(22).

Com a quadra lotada, as participantes fizeram bonito. A Rainha Mirim eleita foi Maria Valentina Rhodes de 7 anos.

Carnaval 2023 – Unidos dos Canudos – programação.

A agenda do final de semana da escola Unidos dos Canudos começou na sexta-feira dia 21 com roda de samba. A musicalidade contou com a presença de William Oliveira e banda Pura Cadência, seguido do cantor Maurício Corteline.

A quadra da escola atualmente funciona junto ao EMEI Palmira Palma, em frente a sede da escola. O Vice-presidente Everaldo Peduzzi, informa que a sede está funcionando como atelier de todas as alas e convida a todas as pessoas interessadas em desfilar a procurar a sede, se colocando a disposição do público para passar todas as informações e mostrar as fantasias das alas. Ressalta-se a importância de o procurarem com antecedência, pois pode haver longa lista de espera e esgotamento das vagas disponíveis.

No sábado, a noite começou com o ensaio da bateria junto a harmonia, fazendo o samba para a escolha da Soberana Juvenil da escola. Concorreu a categoria as jovens Eduarda, Julia, Marina e Yasmin.

O concurso encerra com a escolha da Princesa Marina da Silva Cruz e Rainha Yasmin Rosa da Rosa. A responsável por passar a faixa foi a Rainha Juvenil de 2014, Amanda Tolledo. Para finalizar a festa, a presença da banda Pura Cadência.

Para essa semana, a partir das 19h de hoje, a escola estará aberta para que as pessoas possam ver as fantasias de todas as alas.

Fotos Marisa Neto e @alevierofotografias

Informações: Marisa Neto e RZB comunicação.