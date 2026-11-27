Até onde pode chegar a crueldade humana? Um episódio de violência contra um animal foi registrado, no último dia 24, em Alegrete e mobilizou as forças de segurança após ser flagrado pelo sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

As imagens mostram o momento em que um indivíduo arremessa um cão nas águas do Arroio do Regalado e, logo depois, foge em direção ao bairro Boa Vista, deixando o animal em situação de vulnerabilidade.

Ao identificar a ocorrência, a equipe do CIOSP acionou imediatamente a Brigada Militar, que enviou uma guarnição até o local. Os policiais realizaram o resgate do cão e providenciaram seu encaminhamento para atendimento veterinário.

Conforme informações repassadas pela clínica responsável, o animal está bem e recebe os cuidados necessários.

O responsável pelo ato foi identificado por meio das imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento e dos recursos tecnológicos de reconhecimento facial. Os registros foram encaminhados às autoridades competentes para as providências cabíveis.

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O episódio evidencia a importância da tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança pública, que possibilitam respostas rápidas diante de situações de violência e contribuem para a proteção de vidas.

Mais do que um caso de segurança pública, a ocorrência levanta um alerta sobre a crueldade contra animais. Seres indefesos não têm como pedir socorro, mas dependem da responsabilidade, do respeito e da humanidade das pessoas.

Maus-tratos contra animais são crime e não podem ser tratados como algo normal. Denunciar é um ato de responsabilidade e proteção à vida.

Fonte: SSPMC

Vídeo: CIOSP Alegrete