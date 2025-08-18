Cão sofre mutilação em Alegrete; tutor é ouvido na delegacia e liberado

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma cena que causou indignação: um cão estava morto, com parte do abdômen exposto e sinais de corte, aparentemente provocados por golpes de faca. Outro cachorro foi localizado dentro de um buraco.

A Brigada Militar identificou o tutor dos animais, um homem de 63 anos. Ele alegou que o cão teria sido vítima de atropelamento. Diante da situação, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde prestou depoimento. Conforme a titular da DPPA, delegada Fernanda Mendonça, não houve prisão em flagrante. O homem foi ouvido como suspeito e liberado, e os fatos serão melhor apurados na sequência.

Alguns vizinhos relataram à reportagem do Portal Alegrete Tudo que o tutor já teria histórico de maus-tratos, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente. O suspeito possui antecedentes criminais relacionados a delitos contra o meio ambiente, entre outros registros.

A morte do animal, que teve parte da barriga arrancada, causou revolta entre os moradores da vizinhança, que denunciaram o caso às autoridades e pedem justiça.