Capacitação de motoristas e monitores do transporte escolar é realizada no Centro Administrativo

A atividade foi promovida pelas secretarias municipais de Administração (SEMAD) e Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).

O encontro integrou o programa de formação continuada destinado aos profissionais que atuam no transporte escolar da rede pública. A capacitação teve como foco o aprimoramento técnico e o reforço das normas de segurança no atendimento aos estudantes.

A formação contou com a participação do SEST SENAT e do Corpo de Bombeiros. Entre os temas abordados estavam segurança no trânsito, procedimentos de emergência e práticas de condução voltadas ao transporte de escolares.

A atividade integra um conjunto de ações do município voltadas à qualificação dos serviços oferecidos no ambiente escolar.