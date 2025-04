Capela de Pedra do Vasco Alves, construída há mais de um século, mantém a imagem do santo que veio da França

Num município com a extensão territorial de Alegrete, o que não falta são histórias de edificações que remontam mais de 100 anos. Na localidade de Vasco Alves, há 20km da área urbana, uma destas histórias é preservada e serve de local de fé e devoção aquela comunidade rural.

A capela São Judas Thadeu é uma verdadeira relíquia construída com paredes e piso de pedra. É um local bucólico em meio às planícies da campanha gaúcha característica da imensidão dos campos da Região. A pequena Capela é um convite à meditação e orações das famílias que vivem na região de Vasco Alves em Alegrete.

Além da beleza natural de sua construção, a Capela carrega outra peculiaridade. No altar, a imagem de São Judas Thadeu abençoa o local de forma ímpar, porque segundo o historiador Anderson Becon Pereira, um fazendeiro comprou aquelas terras no início do ano de 1900 e como presente à sua esposa, que era francesa, deu de presente a imagem do santo que veio direto da França. No altar ele se mantém imponente como o guardião da fé cristã.

E como essas edificações existem dezenas de outras no interior de Alegrete, algumas erguidas antes de 1.900 com pedras de tamanhos diferentes que eram encaixadas uma a uma e que até hoje resistem ao tempo. Muitas foram construídas com mão de obra escrava e outros pelos indígenas que habitaram o interior de Alegrete.

Em uma ação da associação de moradores daquela comunidade o teto foi reformado e todo o espaço é preservado para realização de missas.

Cada lugar, seja casa, galpão, capelas e até os que estão a abandonados, como as estações de trem no interior, contam um pouco da história do maior município do RS com mais de sete mil Km quadrados.