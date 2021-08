Capela Queimada será revitalizada nos próximos meses

Share on Email

Na sexta-feira, 27, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, e o diretor de Turismo, Leonardo Cera, se reuniram com representantes da Comissão de Revitalização da Capela Queimada e da 4ª Região Tradicionalista na sede da SEDETUR. Na reunião trataram sobre o projeto de revitalização da Capela Queimada, o projeto que consta no Plano Municipal de Turismo será realizado em duas etapas e tem o término previsto para setembro de 2022.

Estiveram presentes na reunião a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, a presidente da comissão Ilva Maria Borba Goulart, o presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPAHC) Homero Dornelles e o diretor do Turismo da SEDETUR Leonardo Cera a servidora da SECEL, Andreia Marconatto.