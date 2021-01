Capitão do Exército morre em acidente na BR 472

Compartilhe















O capitão do Exército Luis Ronaldo Soares Muniz Barretos, 58 anos, morreu em acidente na BR 472 na tarde deste sábado.Seu filho de 12 anos, está na CTI do Hospital São Patrício em estado grave.

De acordo com seu irmão que viajava no banco carona e que sofreu escoriações leves, o militar sofreu um mau súbito na direção do Corolla, baixou a cabeça e perdeu os reflexos.

O veículo desgovernado invadiu a pista contrária e bateu na mureta da ponte denominada Cambai. Com o impacto o militar foi projetado para fora do carro e caiu na vegetação. Uma das pernas foi amputada e braço mutilado.

O capitão, com o filho e o irmão, estava em deslocamento de Uruguaiana para a cidade de Maçambará para visitar sua namorada.

A Brigada Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência com monitoramento do trânsito que ficou em meia pista no pontilhão.O Samu fez o translado das vítimas até o HSP.

Fonte Jornal Folha de Itaqui/Rodimar Ferreira.

Fonte folha de Itaqui informações atualizada