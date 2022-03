Capitão Jean deixa o comando da BM depois de 7 anos em Alegrete

Com muita garra e fibra, passou por vários desafios, mas a nova etapa que iniciou no final de fevereiro, deixou um grande legado a todos que conviveram com o Capitão Jean Roberto Monteiro Quatrin, aqui no Município.

Exatamente no dia 23 de fevereiro quando completou sete anos, no comando do 2°RPMon, Capitão Jean foi a Santana do Livramento, onde foi oficialmente desligado e posteriormente, assumiu um cargo no Comando do 6º Regimento de Polícia Montada, na cidade de Bagé.

No último dia em que atuou em Alegrete, Capitão Jean foi agraciado com uma homenagem do efetivo que comandou, veja:

“Capitão Jean, hoje se encerra um ciclo em sua vida profissional e, nesses momentos, é pertinente uma pausa para reflexão. Ser subordinado ao seu comando tornou-se uma missão aprazível, onde a confiança mútua foi fundamental para o sucesso do 2° Esquadrão de Polícia Montada, perante a comunidade alegretense e a instituição da Brigada Militar. Certamente nos tornamos melhores profissionais ao alinharmos nossas metas e ideais de trabalho aos seus. Muita coisa mudou por aqui. Mudou para melhor. Tratamos o serviço seja administrativo ou operacional com toda responsabilidade possível, o que motivou a excelência das ações realizadas ao longo dos últimos anos. Importante destacar o senso de justiça do seu comando. Muito mais cômodo e conveniente seria figurar como o comandante que não corrige, não orienta e não adverte. O senhor ao corrigir, orientar e advertir, permitiu-nos a evolução profissional e, ao mesmo tempo, nos escutou, acatou idéias e elogiou, fatores que nos motivam a seguir o rumo certo. Ficará o legado dos anos em que o senhor nos comandou entre 2015 e 2022, foram muitas jornadas em que estivemos lado a lado, ou melhor, que o senhor esteve à frente nos guiando para o bem cumprir de cada dever. Deixamos aqui, o desejo de que sua carreira siga da mesma forma, vitoriosa em todos os aspectos e, que a promoção ao posto de Major, que logo se concretizará, seja revestido de alegrias e novas conquistas nos próximos passos do seu oficialato. Por fim, se o senhor nos permite, destacamos o ser humano, Jean, das conversas, risadas e confraternizações. Deixará saudade. Mas, o mais importante, nos expressamos com a seguinte frase: foste sempre nosso amigo, sem nunca deixar de ser o nosso comandante”- finalizou a homenagem.

Ao falar com Capitão Jean, ele destacou ao PAT que o início do trabalho, em Alegrete, no ano de 2015, foi de alguns ajustes, ideias implementadas, mas sempre com o respaldo do efetivo, pró-ativo.

As ações forjadas foram entendidas pelo efetivo é tudo transcorreu dentro do esperado, com alguns problemas, mas também com muito êxito.

Entre os pontos mais marcantes, Capitão recorda a extinção dos Bondes, no ano de 2017 e também uma apreensão de mais de 50Kg de drogas, em um único ano. “Lembrando sempre da exitosa atuação do efetivo” – destaca.

Ele segue a narrativa acrescentando que foi um período de muito aprendizado, por comandar uma cidade do porte de Alegrete. Pois houve êxito em manter os índices dentro do esperado, com efetivo que tem e as metas a serem cumpridas.

“É um ciclo se fechando, estou concluindo o curso de Major e vou assumir um posto que corresponde essa função em Bagé. Estou saindo para galgar postos e ascender.” – pontuou o Capitão Jean que está com 35 anos.

Sobre as conquistas, num período ainda muito jovem, ele considera que foram muitas horas de dedicação. Formado em Direito, entrou na Brigada Militar com apenas 24 anos e assumiu Alegrete com 28. “Foram muitas abnegações, mas que me traz muito orgulho em chegar a esse posto com muito trabalho. Por esse motivo, também, fiquei muito grato com a surpresa realizada pelo efetivo de Alegrete. Saio com sentimento de gratidão, camaradagem e lealdade. Como uma família, tem questões disciplinares, mas a síntese é gratidão e aprendizado”- finaliza.

Mais sobre Capitão Jean

Natural de Cruz Alta, formado em Direito, passou dois anos na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Após a formatura, assumiu o 1º Esquadrão da BM em Santana do Livramento, foi Chefe da 2ª Seção de Inteligência e atuou por quatro meses na Fronteira. Já em 2015, o Capitão Jean assumiu o comando da corporação do 2º Esquadrão/Regimento de Polícia Montada. Em 2018, Capitão Jean recebeu Título de Cidadão Alegretense.