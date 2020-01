Capotamento deixa feridos na BR 290

Quatro argentinos ficaram com ferimentos leves após uma saída de pista com capotamento no km 424 da BR 290 em Rosário do Sul na manhã desta sexta-feira (17). Os feridos foram encaminhados ao hospital da cidade pelo Samu.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rosário do Sul, que também atendeu ao acidente, às 10h10, o veículo estrangeiro capotou no sentido Rosário do Sul a Alegrete, cerca de 25 km depois do trevo da Wanda, próximo a ponte sobre o Arroio Itapevi. Quatro argentinos ficaram feridos com lesões leves e foram socorridas pelo Samu até o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA).

Fonte: Gazeta de Rosário do Sul