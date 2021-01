Capotamento deixa mulher ferida na Avenida Ibicuí

Compartilhe















Uma mulher, de 29 anos, sofreu ferimentos e um corte na perna direita ao capotar o veículo que dirigia, na Avenida Ibicuí, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais militares, a motorista trafegava sentido interior/cidade. Próximo a AABB, um pneu dianteiro do Renault Clio teria estourado. Ela perdeu o controle da direção e capotou. A motorista estava sozinha e conseguiu sair do veículo em razão do para-brisa ter quebrado. Ela caminhou alguns metros, quando foi socorrida pela guarnição da Brigada Militar e levada à UPA. O carro teve avarias consideráveis.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 16h deste domingo(24), na Avenida Ibicuí. O trecho onde ocorreu o capotamento não é asfaltado.