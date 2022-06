Carambola na Alexandre Lisboa, envolve três veículos; O motorista que provocou o acidente fugiu

Logo após, quase simultâneo, ao acidente que ocorreu na Avenida Visconde de Tamandaré, mais dois(acidentes), foram comunicados à Guarda Municipal, nesta tarde de sábado(11).

Um deles na rotatória próxima ao Posto do Takito, na Avenida Tiaraju, onde os motoristas entraram em acordo e, devido aos danos leves, sem ter vítimas, saíram do local.

Já o acidente na Avenida Alexandre Lisboa, na Praça Rui Ramos, o condutor de um Clio teria sido o causador de uma carambola, porém, fugiu em alta velocidade, seguindo em direção a Avenida Eurípedes Brasil Milano.

De acordo com as vítimas que permaneceram no local, o motorista de um Cobalt e a condutora de um Polo, eles estavam parados em razão da fila que se formou à frente, em decorrência do cruzamento das Avenidas, Alexandre Lisboa e Eurípedes Brasil Milano.

Entretanto, o motorista de Clio que seguia no mesmo sentido, ou seja, centro/Zona Leste, colidiu na traseira do Cobalt que, por sua vez, bateu na traseira do Polo.

Com o impacto, os airbags do Cobalt acionaram e o suposto causador fugiu em alta velocidade. As vítimas que ficaram na Avenida, destacaram que a placa do veículo foi identificada e, desta forma, informada aos Guardas Municipais. Não houve feridos, apenas danos materiais, sendo de grande monta ao Cobalt.