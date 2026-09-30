Caravana Conecta SBOT-RS reúne profissionais da saúde em Alegrete

Encontro realizado no Hotel Caverá reuniu 87 participantes de diferentes cidades da região e promoveu integração, atualização científica e troca de experiências entre profissionais e estudantes

A 2ª edição da Caravana Conecta SBOT-RS 2026 passou por Alegrete no último final de semana, reunindo profissionais e estudantes de diferentes áreas da saúde em um encontro voltado à atualização científica, integração e troca de experiências. Realizado no Hotel Caverá, o evento teve como anfitrião o médico ortopedista Dr. Julio Rigol e contou com mais de 80 inscritos, representando mais de 10 cidades da região.

Promovida pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Rio Grande do Sul (SBOT-RS), a iniciativa tem como proposta aproximar a entidade dos profissionais que atuam nas diferentes regiões do Estado, levando conhecimento e fortalecendo a integração entre especialistas, equipes multiprofissionais, residentes e estudantes.

Em Alegrete, a programação reuniu não apenas ortopedistas e residentes, mas também profissionais de diversas áreas que participam direta ou indiretamente da assistência aos pacientes ortopédicos. Estiveram presentes infectologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de radiologia, além de estudantes de diferentes especialidades.

A diversidade de participantes foi um dos destaques do encontro. Para além da atualização técnica, a Caravana proporcionou um espaço de diálogo entre diferentes áreas, permitindo o compartilhamento de experiências da rotina profissional e a discussão de temas relacionados à assistência em saúde.

A presença de participantes de mais de 10 municípios também reforçou o caráter regional da iniciativa. Ao sair dos grandes centros e chegar a diferentes cidades do interior, a Caravana Conecta busca ampliar o acesso às atividades científicas e aproximar profissionais que, muitas vezes, enfrentam desafios específicos relacionados à atuação longe dos grandes polos de formação e atualização.

Segundo o anfitrião do encontro, Dr. Julio Rigol, a realização da Caravana em Alegrete representa uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre os profissionais e ampliar a circulação do conhecimento.

“Seguimos levando conhecimento, integração e valorização da especialidade para cada vez mais lugares”, destacou Rigol.

A proposta da Caravana Conecta SBOT-RS está alinhada a um dos principais objetivos da entidade: estimular a educação continuada e criar espaços de aproximação entre os profissionais que fazem parte da ortopedia e das demais áreas envolvidas no cuidado ao paciente.

Para os participantes, encontros dessa natureza também contribuem para fortalecer a atuação multiprofissional, aproximando diferentes categorias e favorecendo uma visão mais integrada da assistência. A presença de profissionais e estudantes de diferentes áreas amplia as possibilidades de discussão e permite que o conhecimento compartilhado durante a programação alcance diferentes setores dos serviços de saúde.

Próxima parada

Depois de Alegrete, a Caravana Conecta SBOT-RS 2026 segue sua programação pelo Rio Grande do Sul. A próxima parada será Santa Cruz do Sul, em outubro, dando continuidade à proposta de percorrer diferentes regiões do Estado e promover encontros de atualização, integração e valorização da ortopedia.

“Com a passagem por Alegrete, a iniciativa reforça a importância de descentralizar as atividades científicas e aproximar a sociedade médica dos profissionais que atuam no interior”, destacou o médico Júlio Rigol.

Fotos: Conecta SBOT-RS