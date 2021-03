Cardápio do jantar desencadeu briga com agressão que acabou com casamento de 16 anos

Compartilhe















Mulher de 30 anos realizou uma ocorrência contra o ex-companheiro de 40 anos. De acordo com o relato da vítima aos policiais, por mais de 16 anos ela manteve um relacionamento com o acusado.Contudo, no mês passado, o homem teria se descontrolado por não concordar com o que ela estava preparando para o jantar. Diante da atitude o indivíduo, a mulher foi até o quarto do filho do casal e disse que ambos iriam sair da residência e passou a ligar para sua mãe. Quando o acusado percebeu, tomou-lhe o aparelho celular e quebrou. Não satisfeito, passou a agredi-la fisicamente e verbalmente em frente ao filhos de 10 anos e da mãe da vítima. A progenitora chegou rápido ao local, mesmo assim, não conseguiu impedir às agressões. Naquela noite, a Brigada Militar foi acionada e, em razão do filho estar emocionalmente muito fragilizado, a mulher decidiu ficar com ele e atender ao pedido para que não fizesse nada com receio do que poderia acontecer com seu pai.

Porém, alguns dias depois, o acusado foi hospitalizado em decorrência de um problema de saúde. Mesmo assim, não deixou de causar problemas para a ex-mulher. Desta forma, ela decidiu realizar um boletim de ocorrência e solicitar Medidas Protetivas.