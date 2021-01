Carga de pneus velhos é coletada em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente de Alegrete destinou mais de 1.300 pneus corretamente, parceria que foi renovada com a RECICLANIP ainda em 2017, onde as atividades de descarte atendem à resolução 416/09 do Conama, que regulamenta a coleta e destinação dos pneus inservíveis, sem custo para o município. Os pneus são coletados semanalmente pela Secretaria e quando um volume mínimo, a RECICLANIP vem fazer a coleta.

O Ecoponto de pneus funciona mediante agendamento via os telefones: 3961-1682 ou 99147-2179 para que sejam entregue os pneus inservíveis nas quartas-feiras das 08h às 11h 30min.

Para a Secretária Gabriella Segabinazi, essa ação é de extrema importância para o meio ambiente, pois assim, os pneus são destinados corretamente, evitando que sejam descartados em locais impróprios. Mesmo que seja uma ação que realizamos desde 2017, ainda encontramos alguns descartados de maneira irregular, mas seguimos trabalhando na conscientização para que empresas e população em geral realize o descarte correto.