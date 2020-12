Carinho e gratidão da Direção do IEEOA aos colaboradores nesse Natal

Compartilhe















A pandemia mudou a forma de trabalhar que transformou muitas atividades, em home oficce, delivery e outras maneiras . E resultou em cuidados e medo para não contrair o vírus, Mas isso não impediu o sentimentos fraterno e de amor ao próximo com a proximidade da maior festa cristã da humanidade- o Natal.

Neste pensamento que a Gestão da Escola Estadual Oswaldo Aranha realizou um evento de Natal, aos professores e servidores da escola no dia 23.

Agora a alegria de Léo vai contagiar os anjos do Senhor

De acordo com o diretor do IEEOA, professor Ernesto Viana, a ideia foi confraternizar mesma que com todos os cuidados e distanciamento a festa do nascimento de Cristo, entre os colaboradores da Escola.

“Casal, maravilhosamente louco”, leva muita alegria às pessoas

O presente foi um pão de mel com cartão que simbolizou o carinho e gratidão da direção do Oswaldo Aranha aos seus colaboradores, neste ano atípico de pandemia em que todos trabalharam, de forma remota, ou entregando material impresso aos seus alunos. A entrega no geral foi em drive thru em frente ao prédio antigo do IEEOA.

GAPAA emociona crianças autistas ao entregar brinquedos de Natal em Alegrete

A colaboração foi de Eliane Rosso doces , destacou o diretor que informa que presentearam 90 pessoas, entre professores e servidores da escola e dois alunos que posaram para fotos com Papai Noel.

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivo IEEOA