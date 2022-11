Carisaúde da Santa Casa passa a ter médico neurologista e cardiologista

Médico nas especialidades de neurologia e cardiologa passam a atender no consultório do Carisaúde, na Santa Casa a partir deste mês de novembro. O Carisaúde, cartão de descontos da Santa Casa, conta com mais dois profissionais para atendimento. Maurízio Behegaray Padoin, médico neurologista, está com agenda disponível. O especialista atende pacientes a partir dos sete anos de idade.

Dr. Maurízio Behegaray Padoin

A neurologia cuida de um dos órgãos mais importantes do corpo: o cérebro, por isso a importância de cuidado, diagnóstico e tratamento de doenças que podem afetar o cérebro e demais componentes do sistema nervoso.

Outro profissional que passou a atender no consultório próprio do Carisaúde é Maurício Castilho Dal Carobo, médico cardiologista. Cada vez mais as pessoas estão conscientes da importância de manter um estilo de vida com hábitos saudáveis e isso um profissional da área da cardiologia pode ajudar, orientando e realizando exames que auxiliam na prevenção e no controle de fatores de risco, diminuindo a chance de problemas cardiovasculares.

Dr Maurício Dal Carobo- cardiologista

Oferecer atendimento em áreas diversificadas e com profissionais completos é um compromisso do Carisaúde, por isso a busca, cada vez maior, por profissionais qualificados e que atendam às necessidades daqueles que utilizam o cartão de descontos da Santa Casa.

O Carisaúde tem consultório próprio e o atendimento é feito junto a Santa Casa. Com o cartão de descontos é possível realizar atendimento no plantão 24 horas, exames de imagens e laboratório efetuar compras na rede de empresas parceiras e muito mais, com vantagens exclusivas. Para maiores informações e agendamento de consultas, basta entrar em contato através das redes sociais do Carisaúde, ou pelos fones (55) 9 9626 4720 e (55) 3426 2888.

Com informções da Assessoria de Comunicação da Santa Casa