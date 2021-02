CariSaúde oferece mais uma especialidade médica; adquira seu cartão e pague preços acessíveis nas consultas

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Consultório CariSaúde conta com o atendimento de dermatologia através da Dra. Juliana Mello Modugno Salles.

O Projeto CariSaúde após sua reestruturação, tem conquistado grandes parceiros.

A partir de agora, a comunidade alegretense conta o atendimento de dermatologia no consultório do CariSaúde através da Dermatologista Juliana Mello Modugno Salles.

Dra. Juliana é especializada em dermato-clínica, estética e procedimentos de pequeno porte. O atendimento será realizado no Hospital da Santa Casa, no consultório do CariSaúde, podendo os pacientes realizarem suas consultas por um preço super acessível.

Mais uma novidade do CariSaúde que tem objetivo, oferecer um serviço de qualidade, agilidade, acolhimento além de médicos clínicos e especializados.

Os agendamentos são realizados diretamente no Hospital através do telefones 55 3426 – 2888 ou 55 9 9626 4720 (whatsapp).

E, para aqueles que ainda não possuem o Cartão CariSaúde, aproveite e conheça as categorias e faça já o seu.

Um novo CariSaúde, para te atender ainda melhor!

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova.

Aline Menezes