Carlinhos, da Comagril, morreu no final de semana aos 75 anos

Morreu, no último final de semana, um dos empresários com maior referência no Município, Carlos Alberto Machado Pereira 75 anos, conhecido como Carlinhos.

O fundador da empresa Comagril, uma das mais antigas no ramo de defensivo e máquinas agrícolas, também se tornou pecuarista e arrozeiro.

O alegretense perdeu o pai muito cedo e jovem saiu de casa para conquistar seu sustento. Ele residia no bairro São João e ele tinha muitos irmãos. Depois de um tempo em outra cidade, retornou para Alegrete onde iniciou o primeiro empreendimento como sócio da empresa de Rubens Ravalha.

Com o tempo, fundou a Comagril. Um de seus sócios por muitos anos foi o alegretense Pedro Xavier.

“Ele era um homem que nunca reclamava de nada, estava sempre atento a tudo. Muito trabalhador. Carlinhos estava sempre ajudando na empresa, muito mais que o lado administrativo, ele também fazia questão de participar do trabalho braçal. Era um homem muito conceituado, honesto, muito correto em tudo” descreveu, muito emocionado o amigo e ex-sócio Pedro Xavier.

No último dia 23 o empresário que estava em sua residência no interior, cerca de 4km da cidade, acordou e foi realizar um ritual de todas as manhãs. Segundo Pedro, Carlinhos sempre tinha como hábito tomar banhos com água gelada.

O funcionário percebeu um barulho e o encontrou já desfalecido, caído no banheiro. Mesmo com o atendimento, Carlinhos não resistiu.

Ele deixou companheira e duas filhas.” Sempre que alguém pede uma informação na Assis Brasil, a empresa e o seu Carlinhos são referências, na Cidade Alta” – comentou o amigo.

Nas redes sociais são muitas as homenagens ao empresário.