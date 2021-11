Carlos Amarante, ex-gerente da Caal Supermercados, morre aos 62 anos

“Ele era um cara fora de série. Sempre me estipulou dentro da empresa quando trabalhei com ele na década de 80. Estou muito triste com essa notícia” – falou Celeni Viana sobre a morte do empresário Carlos Roque da Silva Amarante de 62 anos.

Uma pessoa que era muito admirada e respeitada por todos os colaboradores da Caal – Supermercados e, posteriormente, de um posto de combustíveis localizado em frente à Estação Rodoviária de Alegrete.

De acordo com Celeni, Carlos iniciou no setor de Recursos humanos da Caal, hoje, Supermercados Peruzzo, na Venâncio Aires, Centro.

“No ano de 1985, tive o privilégio de tê-lo como meu supervisor e por ele e tudo que fez por mim, à época, passei por vários setores, desde ponta de caixa até chegar à sub-gerência” falou Celeni.

O jornalista Alair Almeida ressaltou que Carlos era um homem muito íntegro, competente e que iniciou no RH da Caal onde com seu trabalho galgou cargos chegando à gerência da empresa. Um homem quieto que tinha um grande coração.

Posteriormente, foi proprietário do posto de combustíveis nas imediações da Estação Rodoviária de Alegrete.

Segundo apurou a reportagem, Carlos estava enfrentando um sério problema de saúde e não resistiu às complicações da enfermidade na noite desta quarta-feira(24).

Nas redes sociais, são incontáveis homenagens e mensagens à família.

Uma das postagens é do radialista e empresário Fagner Pissinin.

Deixo meus sentimentos à Família e Amigos do meu Primeiro Gerente, um cara ímpar, de poucas e boas palavras, que sempre deu oportunidades à muitos jovens.

Lembro como se fosse hoje, ele à uma visita a organização e limpeza da obra do novo mercado da então CAAL, na Rua Barros Cassal, onde eu e outros “ponta de caixa” ajudamos na l8mpeza de gôndolas e organização de produtos, e um colega, estava fazendo cera passando um pano com muita má vontade, e ele com seu jeito ímpar, pegou o pano da mão do “guri e ensinou como se limpa, “Quando se limpa com vontade Não se faz carinho nas coisas, se esfrega forte assim”

-Carlos Amarante.

Nunca me esqueci da frase é levo pra vida.

Um gerente que não chingava, mas mostrava como se fazia, sem medo de pegar no serviço.

Lá se vão 20 anos.

Vá em paz mestre! – conclui Fagner.

Os atos fúnebres estão acontecendo a cargo da Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira (25), no Cemitério Público Municipal de Manoel Viana.