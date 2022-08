Carnaval 2023 dá a largada em grande estilo

A energia de um dos eventos mais esperados em Alegrete no ano de 2023, o retorno do Carnaval de rua, tomou conta do Clube Caixeral na noite de sábado(20).

Com um vigor contagiante, o lançamento do Carnaval de rua de Alegrete contou com a presença de autoridades, convidados e muitos apaixonados pelo samba, além das escolas, integrantes e participação das Mulheres Fantásticas, Corte do Carnaval do Estado do Rio Grande do Sul e show com Evandro Malandro(intérprete oficial da Grande Rio – Campeã do Carnaval no RJ).

A promoção foi da Assercal, representante as cinco escolas de samba de Alegrete: Acadêmicos do Por do Sol, Escola de Samba Unidos dos Canudos, Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta, Imperatriz da Praça Nova e Nós os Ritmistas, a festa foi uma prévia do retorno triunfal, com um belo show na Avenida com os desfiles das escolas de samba – destacam os carnavalescos.

O retorno do Carnaval em Alegrete terá uma grande estrutura montada na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste.

O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, diz que estão unidos e confiantes, porque boa parte do que precisam de recursos já arrecadaram de emendas parlamentares do Deputado Afonso Motta e do Deputado Henrique Fontana.

Em relação ao local, o presidente pondera que será um espaço organizado e planejado, um legado que deixará uma marca social de relevo. Vaucher acrescentou que é preciso levar a garotada para dentro das escolas , pois cultura e educação é o caminho.